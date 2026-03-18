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18.03.2026 06:31:28
Ampco-Pittsburgh hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ampco-Pittsburgh hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ampco-Pittsburgh ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 108,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ampco-Pittsburgh 100,9 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,280 USD. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 434,17 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 418,31 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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