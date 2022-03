Ampco-Pittsburgh veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ampco-Pittsburgh präsentierte am 16.03.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,230 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,135 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 84,5 Millionen USD, gegenüber 87,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,90 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,230 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ampco-Pittsburgh 0,507 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 344,92 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 328,54 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,260 USD und einem Umsatz von 344,70 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at