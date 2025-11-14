Ampco-Pittsburgh veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ampco-Pittsburgh hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ampco-Pittsburgh 108,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at