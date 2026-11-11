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11.11.2026 06:31:29
Ampco-Pittsburgh veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ampco-Pittsburgh stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ampco-Pittsburgh -0,110 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,42 Prozent auf 111,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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