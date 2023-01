Ampel - Mit Millionen-Hilfen und Fachkräfte-Einwanderung gegen Handwerker-Mangel

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will mit 750 Millionen Euro junge Menschen in der Ausbildung fördern und damit dem Mangel an Handwerkern entgegenwirken.

"Gerade das Handwerk nimmt unsere Zukunft buchstäblich in die Hand. Handwerk und andere Ausbildungsberufe müssen wieder den Stellenwert erhalten, den sie verdienen. Wir wollen dort die Talente fördern und moderne Lernorte für moderne Berufe schaffen. Bis 2026 investieren wir dafür insgesamt rund 750 Millionen Euro", sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) der Zeitung "Bild" (Montagausgabe) laut Vorabbericht. Zusätzlich wolle die Regierung "auch mehr Fachkräfteeinwanderung organisieren".

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte ebenfalls mehr Fachkräfteeinwanderung an: "Wir brauchen konsequente Berufsorientierung an allen Schulformen. Wir stärken die Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung, machen es Frauen leichter, Beruf und Familie zu vereinbaren und wir erleichtern es Fachkräften aus dem Ausland in Deutschland zu arbeiten. Das ist unser Rezept, um wirtschaftlich stark zu bleiben", sagte Heil dem Blatt.

(Bericht von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)