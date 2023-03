Ampel-Koalition hat im Sonntagstrend wieder eine Mehrheit

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum ersten Mal seit Anfang Dezember hat die Ampel-Koalition in der Wählergunst wieder eine Mehrheit. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, erreicht die SPD unverändert 21 Prozent, die Grünen 16 Prozent (plus 1) und die FDP wie in der Vorwoche 8 Prozent. Mit zusammen 45 Prozent liegen die Ampel-Parteien damit vor CDU/CSU mit unverändert 28 Prozent und der AfD mit 15 Prozent (minus 1). Auch die Linke muss 1 Prozentpunkt abgeben und würde mit 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verfehlen. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 8 Prozent, plus 1 zur Vorwoche.

Für Bild am Sonntag hat Insa 1.203 Personen im Zeitraum vom 20. bis 24. März befragt. Ihnen wurde die Frage gestellt, wen sie wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

March 26, 2023 02:37 ET (06:37 GMT)