Ampel-Parteien fordern bei Viessmann-Übernahme Garantien

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Koalition fordert angesichts Berichte über eine mögliche Übernahme des Heizungsbauers Viessmann durch den amerikanischen Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global Corp Arbeitsplatz- und Standortgarantien. Know-how und Beschäftigung müssten vor Ort erhalten bleiben, forderte die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge im Interview mit dem Handelsblatt. Viessmann stellt Wärmepumpen her, die in der von der Bundesregierung geplanten Wärmewende Gas- und Ölheizungen ersetzen sollen.

"Sollten sich die Nachrichten bestätigen, erwarten wir, dass die Investoren Zusagen zu Arbeitsplätzen und Investitionen am deutschen Standort leisten", sagte Dröge.

Auch die SPD mahnte laut Handelsblatt Zusagen bei einer möglichen Übernahme an. "Wichtig ist, dass durch das Investment der Standort Deutschland erhalten bleibt", sagte die Vizechefin der SPD-Bundestagsfraktion, Verena Hubertz. "Am Ende einer solchen Transaktion können und müssen hoch qualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland stehen, selbst jenseits von Eigentümerschaft", sagte Hubertz.

Die FDP übte wegen des Vorgangs allerdings auch scharfe Kritik an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Der Fall Viessmann zeigt, wie sich die hastige und komplizierte Heizungswende von Robert Habeck negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken kann", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem Handelsblatt. Aus dem offenbar bevorstehenden Verkauf müsse Habeck nun die richtige Schlussfolgerung ziehen und "sich daran erinnern, dass er nicht nur Klima- sondern auch Wirtschaftsminister" sei, forderte der FDP-Politiker. "Der deutsche Mittelstand darf nicht unter die Räder kommen." Dem Wirtschaftsstandort Deutschland sei nicht geholfen, wenn man obendrein noch von chinesischen Wärmepumpen abhängig werde, sagte Djir-Sarai.

April 25, 2023 09:43 ET (13:43 GMT)