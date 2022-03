Ampel-Verhandlungen über Energiekosten-Entlastung dauern an

Berlin (Reuters) - Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP haben bei nächtlichen Verhandlungen im Kanzleramt um weitere Entlastungen bei den Energiekosten gerungen.

Das Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden dauerte am Donnerstagmorgen bereits über neun Stunden an, wie aus dem Umfeld verlautete. Details wurden bislang nicht bekannt. In der Koalition herrschte vor dem Treffen Einigkeit, dass es weitere Entlastungen hinsichtlich der als Folge des Ukraine-Kriegs nochmals stark gestiegenen Preise für Sprit, Gas und Strom geben soll.