Amphenol: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amphenol hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 8,76 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amphenol 5,65 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at