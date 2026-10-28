Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
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28.10.2026 13:28:02
Amphenol Board Approves $4 Bln Stock Repurchase Plan, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - While reporting third-quarter financial results on Wednesday, Amphenol Corp. (APH) announced that its Board of Directors has approved a new three-year, $4 billion stock repurchase plan, which will become effective on January 1, 2027.
Meanwhile, the company expects to complete all repurchases remaining under the existing three-year, $2 billion stock repurchase plan by December 31, 2026.
In pre-market hours, APH was trading at $83.80, up 7.07 percent on the New York Stock Exchange.
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