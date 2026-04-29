Amphenol Corp. Announces Increase In Q1 Income

(RTTNews) - Amphenol Corp. (APH) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $933.0 million, or $0.72 per share. This compares with $737.8 million, or $0.58 per share, last year.

Excluding items, Amphenol Corp. reported adjusted earnings of $1.372 billion or $1.06 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 58.4% to $7.620 billion from $4.811 billion last year.

Amphenol Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $933.0 Mln. vs. $737.8 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.58 last year. -Revenue: $7.620 Bln vs. $4.811 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.14 To $ 1.16 Next quarter revenue guidance: $ 8.1 B To $ 8.2 B