Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
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29.04.2026 14:07:04
Amphenol Corp. Announces Increase In Q1 Income
(RTTNews) - Amphenol Corp. (APH) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $933.0 million, or $0.72 per share. This compares with $737.8 million, or $0.58 per share, last year.
Excluding items, Amphenol Corp. reported adjusted earnings of $1.372 billion or $1.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 58.4% to $7.620 billion from $4.811 billion last year.
Amphenol Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $933.0 Mln. vs. $737.8 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.58 last year. -Revenue: $7.620 Bln vs. $4.811 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.14 To $ 1.16 Next quarter revenue guidance: $ 8.1 B To $ 8.2 B
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