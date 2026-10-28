Amphenol Aktie

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WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017

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28.10.2026 13:10:00

Amphenol Corp. Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Amphenol Corp. (APH) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $2.034 billion, or $0.79 per share. This compares with $1.246 billion, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, Amphenol Corp. reported adjusted earnings of $2.056 billion or $0.80 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 65.2% to $10.230 billion from $6.194 billion last year.

Amphenol Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.034 Bln. vs. $1.246 Bln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.49 last year. -Revenue: $10.230 Bln vs. $6.194 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.81 To $ 0.83 Next quarter revenue guidance: $ 10.3 B To $ 10.5 B Full year EPS guidance: $ 2.82 To $ 2.84 Full year revenue guidance: $ 36.9 B To $ 37.1 B

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