Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
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28.10.2026 13:10:00
Amphenol Corp. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Amphenol Corp. (APH) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $2.034 billion, or $0.79 per share. This compares with $1.246 billion, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Amphenol Corp. reported adjusted earnings of $2.056 billion or $0.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 65.2% to $10.230 billion from $6.194 billion last year.
Amphenol Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.034 Bln. vs. $1.246 Bln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.49 last year. -Revenue: $10.230 Bln vs. $6.194 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.81 To $ 0.83 Next quarter revenue guidance: $ 10.3 B To $ 10.5 B Full year EPS guidance: $ 2.82 To $ 2.84 Full year revenue guidance: $ 36.9 B To $ 37.1 B
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