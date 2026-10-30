Amphenol hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amphenol äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Amphenol hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,23 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at