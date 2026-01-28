Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|
28.01.2026 21:18:08
Amphenol Shares Rise ~7% After Key Trading Signal
This article Amphenol Shares Rise ~7% After Key Trading Signal originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amphenol Corp.
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Ausblick: Amphenol verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Amphenol Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|125,28
|2,20%
|RISE Inc.
|30,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.