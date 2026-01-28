Amphenol Aktie
Amphenol Shares Slide 11% Despite Strong Q4 Earnings Growth
(RTTNews) - Amphenol Corporation (APH) shares fell 11.09 percent, or $18.45, to $147.80 on Wednesday, despite the company reporting sharply higher fourth-quarter earnings compared with the same period last year.
The stock opened at $141.00 versus a previous close of $166.25 and traded between $140.00 and $148.93 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume reached approximately 22.6 million shares, significantly above the average volume of around 8.2 million.
Amphenol shares have traded within a 52-week range of $56.45 to $167.04.
The connector maker posted net earnings of $1.195 billion, or $0.93 per share, up from $746.2 million, or $0.59 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings rose to $1.254 billion, or $0.97 per share. Revenue climbed 49.2 percent year over year to $6.439 billion, compared with $4.317 billion in the prior-year quarter.
