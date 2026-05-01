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01.05.2026 06:31:29
Amphenol: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Amphenol lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,580 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 7,62 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amphenol 4,81 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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