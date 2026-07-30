AMPLA ENERGIA E SERVICOS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMPLA ENERGIA E SERVICOS gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,52 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 2,26 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at