AMPLA ENERGIA E SERVICOS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AMPLA ENERGIA E SERVICOS hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 BRL, nach 2,56 BRL im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,79 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMPLA ENERGIA E SERVICOS einen Umsatz von 2,41 Milliarden BRL eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,41 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,76 Milliarden BRL gegenüber 8,74 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at