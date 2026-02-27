|
27.02.2026 06:31:29
AMPLA ENERGIA E SERVICOS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AMPLA ENERGIA E SERVICOS hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 BRL, nach 2,56 BRL im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,79 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMPLA ENERGIA E SERVICOS einen Umsatz von 2,41 Milliarden BRL eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,41 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,76 Milliarden BRL gegenüber 8,74 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.