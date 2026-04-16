Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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17.04.2026 01:08:34

Ample supply buffers US cargoes from price shock as Europe, Asia prices surge

The US imported 295,000 barrels per day of Venezuelan crude in the first quarter, up 14 per cent on the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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