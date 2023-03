Amplifon Post Frazionamento veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amplifon Post Frazionamento präsentierte in der am 01.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS belief sich auf 0,327 EUR gegenüber 0,355 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,97 Prozent auf 579,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 568,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,977 EUR. Im Vorjahr waren 0,926 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,12 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amplifon Post Frazionamento einen Umsatz von 1,95 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,938 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,13 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at