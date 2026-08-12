Amplify Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amplify Energy hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 52,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at