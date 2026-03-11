Amplify Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amplify Energy hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Amplify Energy 56,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Amplify Energy einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,63 Prozent zurück. Hier wurden 263,36 Millionen USD gegenüber 294,68 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at