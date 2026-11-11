Amplify Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amplify Energy lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Amplify Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at