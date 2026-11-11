|
11.11.2026 06:31:29
Amplify Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Amplify Energy lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Amplify Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!