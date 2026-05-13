Amplify Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amplify Energy hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,93 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Amplify Energy im vergangenen Quartal 37,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amplify Energy 72,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at