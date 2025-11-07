Amplify Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amplify Energy präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,95 Prozent auf 66,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Amplify Energy 69,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at