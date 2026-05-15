Ampliphi Biosciences: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ampliphi Biosciences hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ampliphi Biosciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – ein Plus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ampliphi Biosciences 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at