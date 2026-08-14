Ampliphi Biosciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ampliphi Biosciences hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ampliphi Biosciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,5 Millionen USD im Vergleich zu 2,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at