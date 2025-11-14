Ampliphi Biosciences verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ampliphi Biosciences gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 60,94 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ampliphi Biosciences 3,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at