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27.03.2026 06:31:29
Ampliphi Biosciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ampliphi Biosciences lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,42 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,800 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,90 Millionen USD – eine Minderung um 5,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,17 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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