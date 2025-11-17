AmpliTech Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AmpliTech Group hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at