AmpliTech Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AmpliTech Group präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at