Amplitude A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amplitude A präsentierte am 21.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,040 USD, nach -0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 71,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,770 USD. Im Vorjahr waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 276,28 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 238,07 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,061 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 276,38 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at