Amplitude A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Amplitude A präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Amplitude A 88,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at