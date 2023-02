Amplitude A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amplitude A ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amplitude A die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,05 Prozent auf 65,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,210 USD. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Amplitude A 238,07 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 167,26 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,218 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 236,48 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at