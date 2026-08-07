Amplitude A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amplitude A gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amplitude A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 100,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 83,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at