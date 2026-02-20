Amplitude A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amplitude A äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 91,4 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,670 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amplitude A ein EPS von -0,760 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 299,27 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 343,21 Millionen USD ausgewiesen.

