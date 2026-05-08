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08.05.2026 06:31:29
Amplitude A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Amplitude A hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Amplitude A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,170 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 93,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amplitude A einen Umsatz von 80,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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