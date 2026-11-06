Amplitude A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amplitude A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Amplitude A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 110,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at