Amplitude Healthcare Acquisition A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 134,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -33,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at