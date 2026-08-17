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17.08.2026 06:31:29
Amplitude Healthcare Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Amplitude Healthcare Acquisition A gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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