Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
08.06.2026 19:59:46
Amplitude's Co-Founder and Chief Technology Officer Sold Over 22,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
On June 1, 2026, Amplitude (NASDAQ:AMPL) Chief Technology Officer Curtis Liu executed an open-market sale of 22,201 shares, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($8.03); post-transaction value based on June 1, 2026 market close ($8.78).* 1-year performance calculated using June 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Founder
Analysen zu Founder
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Founder
|0,06
|3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickeln sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.