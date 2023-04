Amprion investiert 22 Milliarden Euro in fünf Jahren in Netzausbau

FRANKFURT (Dow Jones)--Amprion reagiert mit einem beschleunigten Stromnetzausbau auf den politisch gewollten schnelleren Umbau des Energiesystems in Deutschland. Rund 22 Milliarden Euro sollen in den nächsten fünf Jahren in das Übertragungsnetz investiert werden, wie das Unternehmen bei Vorlage der Bilanz 2022 mitteilte. "Es beginnt eine neue Phase der Energiewende, in der wir von der Planung zunehmend in die Umsetzung kommen", sagte CEO Hans-Jürgen Brick. "Aktuell realisieren wir so viele Projekte wie nie zuvor." Die Beschleunigungsmaßnahmen der Ampel-Regierung zeigten Wirkung.

Im abgelaufenen Jahr hat Amprion rund 1,5 Milliarden Euro in Aus- und Umbau investiert - rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. 115 Leitungskilometer seien fertiggestellt worden, zudem gab es für mehr als 200 Leitungskilometer Genehmigungen. Die geplanten zwei Netzanbindungssysteme BalWin1 und BalWin2 für die geplanten Windparks in der Nordsee sollen schon 2029 und 2030 in Betrieb gehen und damit zwei bzw. drei Jahre früher als bisher angepeilt. Auch beim gut 500 Kilometer langen Erdkabelprojekt von Rastede bis Bürstadt, über das die Rhein-Main-Region mit Offshore-Windstrom versorgt werden soll, will Amprion die Planfeststellungsunterlagen schon bis Mitte 2024 einreichen, zwei Jahre früher als bisher geplant. Das Netz von Amprion ist zweigeteilt und reicht von Niedersachsen bis ins Ostallgäu.

2022 steigerte Amrion den Umsatz um 37 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro. Das um Kosten für die Netzstabilisierung bereinigte EBITDA, die Amprion erst mit Zeitverzug zurückerstattet bekommt, ging von 867 auf 773 Millionen Euro zurück. Der Rückgang sei eine Folge der Verrechnung von Engpasserlösen, deren Höhe von externen Faktoren abhänge, erklärte das Unternehmen. Der bereinigte Konzernüberschuss liege mit 228 (Vorjahr: 261) Millionen Euro trotzdem über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 04:54 ET (08:54 GMT)