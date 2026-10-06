RWE Aktie
WKN: 879513 / ISIN: US74975E3036
|Finanzierungsbedarf
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06.10.2026 06:05:00
Amprion setzt auf grüne Finanzierung: Milliardensumme platziert – was das für die RWE-Aktie bedeutet
Damit sei der über Anleihen für 2026 geplante Finanzierungsbedarf gedeckt, erklärte das Unternehmen. Die grünen Anleihen wurden in zwei gleich großen Tranchen mit 6 und 10 Jahren Laufzeit und jährlichen Zinskupons von 4,398 und 4,838 Prozent emittiert. Die erlösten Mittel flössen ausschließlich in nachhaltige Projekte zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes, heißt es in der Mitteilung weiter. RWE ist mit rund 58 Prozent an Amprion beteiligt. Im Tradegate-Handel notiert die RWE-Aktie zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 58,74 Euro.
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE,rafapress / Shutterstock.com
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