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RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879513 / ISIN: US74975E3036

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Finanzierungsbedarf 06.10.2026 06:05:00

Amprion setzt auf grüne Finanzierung: Milliardensumme platziert – was das für die RWE-Aktie bedeutet

Amprion setzt auf grüne Finanzierung: Milliardensumme platziert – was das für die RWE-Aktie bedeutet

Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen am Finanzmarkt platziert.

Damit sei der über Anleihen für 2026 geplante Finanzierungsbedarf gedeckt, erklärte das Unternehmen. Die grünen Anleihen wurden in zwei gleich großen Tranchen mit 6 und 10 Jahren Laufzeit und jährlichen Zinskupons von 4,398 und 4,838 Prozent emittiert. Die erlösten Mittel flössen ausschließlich in nachhaltige Projekte zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes, heißt es in der Mitteilung weiter. RWE ist mit rund 58 Prozent an Amprion beteiligt.

Im Tradegate-Handel notiert die RWE-Aktie zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 58,74 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE,rafapress / Shutterstock.com

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