Amprius Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Amprius Technologies veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 137,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 10,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,350 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 73,01 Millionen USD – ein Plus von 202,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Amprius Technologies 24,17 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at