Amprius Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Amprius Technologies hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Amprius Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 153,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at