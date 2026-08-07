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07.08.2026 06:31:29
Amprius Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Amprius Technologies hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Amprius Technologies im vergangenen Quartal 34,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amprius Technologies 15,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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