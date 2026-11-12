Amprius Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Amprius Technologies veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Amprius Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Amprius Technologies im vergangenen Quartal 39,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amprius Technologies 21,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at