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17.07.2026 09:10:16
AMR Resources Sets Price For IPO Of 25 Mln Units At $10/unit; To Raise $250 Mln
(RTTNews) - AMR Resources Acquisition Corp. announced the pricing of its initial public offering of 25 million units at $10.00 per share.
Each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant, each whole warrant entitling the holder to purchase one Class A ordinary share at a price of $11.50 per share.
Further, the company has given underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 3.75 million units at the IPO price to cover over-allotments.
The units will be listed on Nasdaq and will begin trading under the ticker "AMACU" on Friday.
BTIG, LLC is acting as sole book-running manager for the offering, which is expected to close on July 20.
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