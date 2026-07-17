AMR Resources Sets Price For IPO Of 25 Mln Units At $10/unit; To Raise $250 Mln

(RTTNews) - AMR Resources Acquisition Corp. announced the pricing of its initial public offering of 25 million units at $10.00 per share.

Each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant, each whole warrant entitling the holder to purchase one Class A ordinary share at a price of $11.50 per share.

Further, the company has given underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 3.75 million units at the IPO price to cover over-allotments.

The units will be listed on Nasdaq and will begin trading under the ticker "AMACU" on Friday.

BTIG, LLC is acting as sole book-running manager for the offering, which is expected to close on July 20.