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07.05.2026 06:31:29
Amradeep Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amradeep Industries lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach 0,020 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,8 Millionen INR – eine Minderung von 57,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,9 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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