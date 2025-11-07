Amradeep Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Amradeep Industries hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at